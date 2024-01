Augsburg

"Helden-Tragen": Mit der Familiengründung entstand auch ein Unternehmen

Vor zehn Jahren gründete André Heldele mit seiner Frau in Augsburg ein Unternehmen für Trageberatung. Mittlerweile kommen Kunden von weit her zu ihnen.

Plus Vor zehn Jahren hob Familie Heldele in Augsburg die Firma "Helden-Tragen" aus der Taufe. Dort beraten sie zu Tragehilfen und Kindersitzen. Was Initialzündung war.

Das erste Jahr mit Baby ist eine Zeit, die Eltern an ihre Grenzen bringen kann. Diese Erfahrung machten auch André Heldele und seine Frau Tatjana vor elf Jahren nach der Geburt ihrer ersten Tochter. Bis zu 20 Stunden am Tag trugen die Eltern das Mädchen. "Sie hat den Körperkontakt einfach gebraucht und so war sie fast den ganzen Tag im Tragetuch", sagt Heldele im Rückblick. Vor elf Jahren war er als Vater mit Baby im Tuch noch ein Stück weit Exot und zog die Blicke auf sich. Das, sagt der heute dreifache Vater, habe sich mittlerweile geändert. Und daran haben er und seine Frau einen entscheidenden Anteil. Denn mit der Geburt der ersten Tochter entstand nicht nur eine Familie, sondern auch ein Augsburger Familienunternehmen, das nun seinen 10. Geburtstag feiern konnte.

Bald nach der Geburt des ersten Kindes, erzählt Heldele, wollte seine Frau wieder mit dem Sport beginnen. Mit dem Baby in der Trage. "Sie hat sich dann als Trainerin selbstständig gemacht und ihre ersten Kundinnen haben gefragt, wo man denn so eine Trage bekommt. So viel Auswahl gab es damals noch nicht." Familie Heldele bestellte die ersten sieben Exemplare in Österreich. "Die waren nach wenigen Tagen weg und wir haben noch einmal 20 geordert." Ab da, sagt Heldele, nahm das Thema immer mehr Fahrt auf und sie nutzten die Marktlücke. Neben seinem Job im Einzelhandel übernahm der Familienvater nebenberuflich den Verkauf, auch in einem eigenen Onlineshop.

