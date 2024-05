Helfer – oder Petzen? Wenn Augsburger zu "Anzeigenhauptmeistern" werden

Plus Über Apps ist es einfach geworden, falsch abgestellte Fahrzeuge bei den Behörden zu melden. Doch nicht über jede Hilfe ist das Augsburger Ordnungsamt glücklich.

Falsch geparkte Autos zwingen Eltern mit Kinderwagen und Rollstuhlfahrer zu gefährlichen Ausweichmanövern – auf der Straße blockieren sie Einfahrten oder Rettungswege. Die städtischen Parkraumüberwacherinnen und -überwacher versuchen, der Lage Herr zu werden. Und regelmäßig greifen auch Bürgerinnen und Bürger zum Handy oder zu Kamera und Stift, um falsch geparkte Fahrzeuge an die Stadt zu melden. Die ist über Hilfe dankbar, allerdings nicht über jede.

Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Über Websites oder mittels App ist es mittlerweile einfach, Falschparker an die Behörden zu melden. Die Apps heißen "Knölli", "Wegeheld", "Parkcontrol24" oder einfach nur "Falschparker". Fast alle bieten eine Anleitung, wie die Fahrzeuge zu fotografieren sind, damit die Behörden gegen sie vorgehen können, manche schicken die Meldung gleich auf Knopfdruck an das zuständige Ordnungsamt. Besondere Aufmerksamkeit erhielt das Thema zuletzt durch den selbsternannten "Anzeigenhauptmeister". Der 18-jährige Niclas Matthei tourt durch Deutschland mit dem Ziel, in jeder Stadt und Gemeinde mindestens einen Falschparker anzuzeigen. Angeblich soll er 2023 über 4000 Anzeigen erstattet haben. Anfang April war er auch in Augsburg zu Besuch, auch hier wurde er offenbar schnell fündig, wie Beiträge in sozialen Medien zeigen.