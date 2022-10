Helfer von Telefonbetrüger-Bande muss dreieinhalb Jahre ins Gefängnis

Plus Das Amtsgericht verurteilt den 26-Jährigen letztlich wegen neun Delikten an älteren Bürgern aus Augsburg. Der Justiz ist der Mann schon lange bekannt.

Als der 26-jährige Angeklagte im Mai verhaftet worden war, riss eine Serie von rund 20 Fällen des sogenannten Callcenter-Betrugs in Augsburg plötzlich ab. Jetzt wurde dem Mann der Prozess gemacht. Nur weil er unmittelbar nach seiner Festnahme mit der Polizei kooperierte und geständig war, wurde er mit einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten belegt. Eigentlich hätte sie bei einem Schaden von knapp 30.000 Euro und letztlich neun verurteilten Fällen um einiges höher ausfallen können, so das Gericht. Tatbestand: Der Augsburger hatte eine Telefonbetrüger-Bande bei ihren Machenschaften unterstützt und damit viele Menschen um ihr Erspartes gebracht.