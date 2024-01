Augsburg

"Beleidigung" und "beschämend": Name des Helmut-Haller-Platzes steht in der Kritik

Plus Eine Schwester Helmut Hallers hat ihren Unmut über die Benennung des Platzes in Oberhausen nach ihrem Bruder geäußert. Was einstige Ideengeber heute dazu sagen.

Helmut Haller wäre in diesem Jahr 85 Jahre alt geworden. Zwei Jahre nach dem Tod von Augsburgs berühmtestem Fußballer wurde 2014 der Vorplatz des Oberhauser Bahnhofs nach ihm benannt. Die Ideengeber hatten sich durchaus etwas dabei gedacht. Allerdings ist das Areal schon lange Treffpunkt der Drogenszene. Weil sich die Lage dort in den letzten Jahren zugespitzt hat, will die Stadt Augsburg sie entzerren. Wie berichtet, ist sie auf der Suche nach einem neuen Standort des Drogenkontaktladens Be-Treff. Wer große Hoffnung in eine bessere Zukunft für den Platz hegt, ist eine Schwester Helmut Hallers. Die 77-Jährige empfindet es als belastend, dass der Platz den Namen ihres Bruders trägt. Zuletzt äußerten auch einige Bürger ihren Unmut.

Anlass zur Kritik gab ein Interview unserer Redaktion mit zwei Schwestern zum Tode Franz Beckenbauers. Beide erinnerten sich, wie Beckenbauer einst zur Beerdigung ihres berühmten Bruders Helmut Haller 2012 auf den Nordfriedhof in Oberhausen kam. Eine der Schwestern, Gerda Ries, beklagte in dem Artikel, dass der Platz, auf dem sich Drogensüchtige und Alkoholiker aufhalten, nach dem Tod des Bruders nach diesem benannt wurde. "Es ist beschämend", sagte die Seniorin. Sie lebt in der Nähe des Platzes und erlebt täglich mit, was sich dort abspielt. "Das hat unser Bruder nicht verdient." Das finden auch andere. Etwa der einstige Bürgermeister und CSU-Stadtrat Theo Gandenheimer.

