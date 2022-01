Augsburg

vor 23 Min.

Henry's am Moritzplatz geschlossen: Capitol ist jetzt ein Schnelltestzentrum

Das Henry´s im Capitol am Moritzplatz schließt übergangsweise – währenddessen betreiben dort die Brüder Fatmir und Faton Seferi ein Corona-Schnelltestzentrum.

Plus Das Henry´s am Moritzplatz ist übergangsweise geschlossen, das Küchenmobiliar wird versteigert. Die Betreiber Fatmir und Faton Seferi wollen dort ein Lokal mit neuem Konzept eröffnen.

Von Miriam Zissler

"Citytest im Capitol" ist auf großen Werbebannern im Schaufenster und am Eingang des Capitols am Moritzplatz zu sehen. Aus der Gastronomie "Henry´s im Capitol" ist ein Schnelltestzentrum geworden. Daneben werden Küchenmöbel und -geräte des Lokals auf einer Online-Auktionsplattform zum Kauf angeboten. Was es damit auf sich hat, erklärt Inhaber Fatmir Seferi.

