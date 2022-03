Augsburg

Ex-Landgerichts-Präsident Herbert Veh veröffentlicht eigenen Roman

Plus Herbert Veh hat eine beachtliche juristische Karriere hinter sich. Der ehemalige Augsburger Landgerichtspräsident hat sich im Ruhestand nun einen Traum erfüllt.

Von Ina Marks

Herbert Veh hat in seinem Leben schon viele juristische Texte verfasst. Er schrieb etwa Urteile, Beschlüsse und Kommentare zum Strafgesetzbuch. Schließlich war er zuletzt elf Jahre lang Präsident des Augsburger Landgerichts. Vor knapp zwei Jahren ging der Jurist in den Ruhestand. In dem neuen Lebensabschnitt hat er sich den Traum von einem eigenen Buch erfüllt. „Manche Leute rieten mir, über meine lustigsten Fälle am Gericht zu schreiben. Doch das erschien mir zu simpel“, sagt der 67-Jährige. Veh entschied sich für einen Roman, ohne das andere ganz bleiben zu lassen.

