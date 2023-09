Herbstdult in Augsburg 2023: Alles über Termin, Aussteller und Stände

Nächstes Wochenende öffnet die Augsburger Dult zum zweiten Mal im Jahr. Dann steht die Herbstdult an. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen.

Im Jahr 1276 wurden die Dulten im Augsburger Stadrecht erstmals erwähnt. Zu dieser Zeit stellten sie noch Kirchenfeste dar, doch sie entwickelten sich in der Folge zu Jahrmärkten. Mittlerweile ist die Dult in Augsburg zwischen dem Jakobertor und Vogeltor zu Hause – und längst nicht mehr wegzudenken. Shoppen unter freiem Himmel entlang der historischen Jakobermauer ist zweimal im Jahr möglich. Um Ostern findet in Augsburg die Frühjahrsdult statt. Im Herbst steht dann der zweite Termin des Jahres an. Im Folgenden finden Sie alle wichtigen Informationen zur Augsburger Herbstdult 2023.

Herbstdult 2023 in Augsburg: Termin und Datum

Die Herbstdult 2023 beginnt traditionell am St. Michaels-Tag. Dieser fällt im Jahr 2023 auf Samstag, den 30. September. Die einen Kilometer lange Budenstraße wird dann bis zum Sonntag, den 8. Oktober 2023, zum Shoppen und Flanieren einladen.

Wie lange geht die Herbstdult in Augsburg 2023?

30. September bis 8. Oktober 2023

Herbstdult 2023 in Augsburg: Öffnungszeiten auf einen Blick

Täglich von 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Herbstdult 2023 in Augsburg: Aussteller und Stände im Überblick

Auch in diesem Jahr sind wieder zahlreiche Aussteller auf der Augsburger Herbstdult. Diese Händler sind mit von der Partie:

Essen und Trinken:

Adam’s Dult-Cafe

Die Riesenbosna

Süßwaren:

TK Süßwaren

Hawaii Trockenfrüchte

Warenhändler:

Maiers Genuss

Coffeeduck & Sundepil

Feinkost Mera

Holzkunst Michl

Pfannen Fordermaier

Chick in Strick

Bienes Honighaus

BM Bio-Putzstein

Bio-Putzstein Für a Fünferl a durchananda

Silbermine – Birgit Habeck

Insektenschutz Rabus

Gumpp Tischdecken

Gruber’s Messershop und Schleiferei

Haushaltswaren Kohler

Kohler Wild Qualitätsprodukte

Kränzle’s Modehütte

Pfannen Joschi

Lädl für Kunschd und Metall

Kräuterhaus Manz

Leder JO

Die Socke

Markthandel Lederwaren

Mütze and More

Zösch – Körbe, Bürsten

Perlenzauber – Marion Perl

Pindl Qualitätssocken

Schremasan

BambusKristall / Aqua Clean

Seifenstadl

Reichel Gewürze

Gewürze Harecker Pfannen

Wo findet die Herbstdult 2023 in Augsburg statt? Parken und Straßenbahn

Die Herbstdult findet, wie üblich, zwischen dem Jakobertor und dem Vogeltor statt. In unmittelbarer Nähe zur Innenstadt. Die Stände stehen auf zwei Straßen:

Vogelmauer

Obere Jakobermauer

Für viele Augsburgerinnen und Augsburger ist die Dult fußläufig erreichbar. Auch die Anreise mit dem Fahrrad ist zu empfehlen. Wer einen weiteren Weg hat, der kann auch mit dem Auto anreisen. Die City-Galerie liegt gegenüber der Dult und bietet ein großes Parkhaus an. Von diesem aus sind nur wenige Minuten zu Fuß nötig, um die Dult zu erreichen. In vielen Straßen rund um die Dult ist zudem Straßenparken möglich. In der Regel sind die Parkplätze aber gut belegt.

Auch die Straßenbahn stellt eine gute Option für die Anreise bei einem Dult-Besuch dar. Es kommen dabei zwei Haltestellen in Frage: