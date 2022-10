Augsburg

vor 60 Min.

Herbstlicher Sommertraum: Augsburger Engeles proben bei über 20 Grad

Plus Im Oktober-Endspurt meint es das Wetter gut mit Augsburg. Viele zieht es nach draußen, Gastronomen ächzen. Vorboten des Winters passen da nicht so recht ins Bild.

Von Max Kramer

Annabell Grimm postiert sich schon einmal. Mit Flügeln am Rücken steigt die Achtjährige an der westlichen Seite des Goldenen Saals aufs Fensterbrett, hält sich am Rahmen des geöffneten Fensters fest - und blickt dann nach unten, auf den Rathausplatz. Nicht mehr lange, dann wird sie dies als eine der Beteiligten am Engelesspiel tun. "Ich bin zum ersten Mal dabei und freue mich drauf, bin aber schon sehr aufgeregt", sagt das Mädchen etwas unsicher. Nach zwei Jahren Corona-Pause geht es in drei Wochen, am Montag, 21. November, um 18 Uhr los. Dann folgen an den Wochenenden bis Weihnachten jeweils drei Auftritte (Freitag, Samstag, Sonntag), Abschluss ist am 23. Dezember. Diese Momente sind an diesem Samstagnachmittag im Goldenen Saal aber noch sehr, sehr weit weg - nicht zeitlich, eher meteorologisch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

