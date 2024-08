Herbstplärrer: Vor dem Vergnügen wartet die Arbeit

Am Samstag zur Mittagszeit ist es in Augsburg leicht bewölkt bei etwas mehr als 20 Grad. Bruno Noli spricht von „geradezu idealem Wetter“. So wünsche er sich die Temperaturen. Aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen komme man beim Aufbau des Herbstplärrers nicht dermaßen ins Schwitzen wie bei hochsommerlichen Temperaturen. Man stehe aber auch nicht im Regen, wenn im Freien die Fahrgeschäfte zusammengeschraubt werden. Seit Samstag läuft der Aufbau für Schwabens größtes Volksfest auf dem Plärrergelände. Am Freitag, 23. August, geht der Betrieb nachmittags los. Bierzelte, Stände und Fahrgeschäfte warten auf Besucher. Noli sagt: „20 Grad und leicht bewölkt, das wünschen wir uns als Schausteller.“

