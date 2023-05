Augsburg

vor 46 Min.

Heroin in Vagina geschmuggelt: Wie Ermittler auf die Tat kamen

Beamte der Bundespolizei hatten am Augsburger Hauptbahnhof ein verdächtiges Paar im Blick. Dieses landete letztendlich in Untersuchungshaft und dann vor Gericht.

Plus 2000 Euro Bargeld in einer Reisetasche und viele Kondome: Bei der Kontrolle eines Paares am Augsburger Hauptbahnhof kam das der Bundespolizei spanisch vor.

Von Michael Siegel Artikel anhören Shape

Mehr als zwei Jahre ins Gefängnis schickt ein Schöffengericht des Amtsgerichts ein Pärchen aus Augsburg, das mit 48 Gramm Heroin entdeckt wurde. Der 35-jährige Mann und seine 26-jährige Freundin hatten das Rauschgift in Köln gekauft und nach Augsburg geschafft, angeblich zum reinen Eigenkonsum. Eine Gynäkologin hatte das in Kondome verpackte Heroin in der Vagina der Frau gefunden.

Donnerstagmorgen im Oktober 2022, einer Zivilstreife der Augsburger Bahnpolizei fällt das Paar an Bahnsteig 1 auf. Einer der Polizisten erklärte im Zeugenstand, sich "dienstlich veranlasst", an das Gesicht der Frau erinnert zu haben. Man beschließt, die beiden, die angaben, einen Freund in Köln besuchen zu wollen, auf der Dienststelle zu durchsuchen. Bei dem Mann findet die Polizei eine sogenannte "Legendentasche", also eine Reisetasche, die bei einer eventuellen Kontrolle einen längeren Aufenthalt andeuten könnte. Sie entdecken 2000 Euro Bargeld und mehrere Kondome. Anzeichen, die laut Polizist auf eine Drogen-Einkaufsfahrt hindeuten könnten. Immerhin werde der Stoff in Köln oder Frankfurt billiger gehandelt als in Bayern. Man beschließt, das Pärchen am nächsten Tag bei der Rückkehr am Augsburger Bahnhof in Empfang zu nehmen, falls sie, wie es ihre Bahnfahrkarten angedeutet hatten, auftauchen würden. Genau das passiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen