Augsburg

vor 35 Min.

Herr Späth demonstriert für den Süchtigentreff in Oberhausen

Plus Kurt Späth, bisher bekannt für seine Ein-Mann-Demo gegen das Klimacamp, tritt für das geplante Hilfsangebot in St. Johannes ein. Ihm schlägt ein rauer Ton entgegen.

Von Stefan Krog

Rentner Kurt Späth, bisher bekannt für seine Ein-Mann-Demonstrationen gegen Klimacamp und Maximilianstraßen-Verkehrsversuch, widmet sich jetzt dem geplanten Süchtigentreff im Pfarrzentrum St. Johannes in Oberhausen. Der harte Widerstand aus der Nachbarschaft und von Geschäftsleuten gegen die geplante Hilfseinrichtung sei für ihn unverständlich. "Man kann nicht zuschauen, wie kranke Leute auf der Straße herumvegetieren. Und es ist schlimm, wenn man sagt: Wir sind ja dafür, dass man kranken Leute hilft, aber bitte nicht bei uns", so Späth in Richtung von Nachbarn und Geschäftsleuten.

Späth postierte sich in den vergangenen Tagen schon mit einem kleinen Schild in der Ulmer Straße und am Oberhauser Bahnhof. Inzwischen hat der stadtbekannte Rentner, der auf fast jeder Bürgerversammlung präsent ist, ein fast mannshohes Schild anfertigen lassen, mit dem er im Stadtteil verstärkt präsent sein will. Die Stadt habe den Auftrag, Süchtigen zu helfen und komme diesem nach. "Und die Kirche hat ein Gebäude leer stehen, das sie kranken Menschen zur Verfügung stellen will. Da kann man doch nicht dagegen sein."

