Augsburg-Herrenbach

15:29 Uhr

1200 Euro Schaden: Unbekannte brechen in Gebäude von Stadtjugendring ein

Unbekannte sind in die Räumlichkeiten des Augsburger Stadtjugendrings in der Herrenbachstraße eingedrungen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch steigen Unbekannte in ein Gebäude des Augsburger Stadtjugendrings in der Herrenbachstraße ein. Der Schaden ist hoch.

Bislang Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Gebäude des Stadtjugendrings Augsburg eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, drangen sie über ein Fenster in die Räumlichkeiten in der Herrenbachstraße ein. Dort entwendeten sie zwei Smartphones, Controller einer Playstation, eine Kamera sowie Bargeld. 1200 Euro Schaden bei Einbruch in Gebäude von Stadtjugendring Augsburg Nach Polizeiangaben liegt der Schaden bei rund 1200 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Zeuginnen und Zeugen können sich telefonisch unter 0821/323-3810 melden. (kmax)

