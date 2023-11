Autofahrerin erfasst betrunkenen Radfahrer

Ein Unfall zwischen einem Radler und einer Autofahrerin hat sich im Augsburger Stadtteil Herrenbach ereignet.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag gegen 18 Uhr in der Reichenberger Straße im Herrenbach gekommen. Wie die Polizei berichtet, war ein 39-Jähriger mit seinem Fahrrad in nördlicher Richtung unterwegs. Eine 59-jährige Autofahrerin fuhr zu diesem Zeitpunkt aus dem Parkplatz eines Supermarktes. Dabei kam es zum Zusammenstoß.

Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Das Auto der Frau wurde leicht beschädigt.

Wie sich bei der Aufnahme durch die Polizei herausstellte, war der Radfahrer alkoholisiert unterwegs. Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von knapp 2,3 Promille. Die Polizeibeamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (ina)