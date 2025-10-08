Einbrecher wollen in Büroräume eindringen

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum von Montag, 18.30 Uhr, bis Dienstag, 7 Uhr, versucht, sich gewaltsamen Zugang zu Büroräumen in der Herrenbachstraße zu verschaffen. „Dies gelang jedoch nicht“, teilt die Polizei mit, die darauf hinweist, dass für das Delikt auch ein Einzeltäter infrage kommt. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro, die Beamten ermitteln nun wegen versuchten Einbruchs und Sachbeschädigung. Zeugenhinweise hierzu nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. (jaka)
Augsburg-Herrenbach
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden