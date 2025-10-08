Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Augsburg-Herrenbach: Einbrecher wollen in Büroräume eindringen

Augsburg-Herrenbach

Einbrecher wollen in Büroräume eindringen

Die Kripo in Augsburg ermittelt gegen unbekannte Täter, die in ein Gebäude im Herrenbach einbrechen wollten.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei in Augsburg ermittelt wegen eines Einbruchdeliktes.
    Die Polizei in Augsburg ermittelt wegen eines Einbruchdeliktes. Foto: Alexander Kaya (Symbol)

    Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum von Montag, 18.30 Uhr, bis Dienstag, 7 Uhr, versucht, sich gewaltsamen Zugang zu Büroräumen in der Herrenbachstraße zu verschaffen. „Dies gelang jedoch nicht“, teilt die Polizei mit, die darauf hinweist, dass für das Delikt auch ein Einzeltäter infrage kommt. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro, die Beamten ermitteln nun wegen versuchten Einbruchs und Sachbeschädigung. Zeugenhinweise hierzu nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. (jaka)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden