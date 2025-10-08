Einbrecher wollen in Büroräume eindringen

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum von Montag, 18.30 Uhr, bis Dienstag, 7 Uhr, versucht, sich gewaltsamen Zugang zu Büroräumen in der Herrenbachstraße zu verschaffen. „Dies gelang jedoch nicht“, teilt die Polizei mit, die darauf hinweist, dass für das Delikt auch ein Einzeltäter infrage kommt. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro, die Beamten ermitteln nun wegen versuchten Einbruchs und Sachbeschädigung. Zeugenhinweise hierzu nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. (jaka)

86161 Herrenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Büroraum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Herrenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis