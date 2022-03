Kinderspielgerät beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Die Wippe wurde bereits Mitte März beschädigt. An dem Gerät entstand ein Schaden in Höhe von 1700 Euro.

Bereits am 14. März wurde laut Polizei ein Spielgerät auf dem Kinderspielplatz in der Erhart-Kästner-Straße mutwillig beschädigt. An der bunt lackierten Federwippe mit Platz für zwei Kinder wurden insbesondere die Seitenteile zerstört, wobei nach Angaben des Amtes für Grünordnung ein Schaden in Höhe von insgesamt 1700 Euro entstand. Anwohnerbefragungen haben bislang zu keinem Ergebnis geführt. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd nimmt Hinweise unter Telefon 0821/323 2710 entgegen. (bau)