Räuber mit Maske und Kapuze überfällt Warenmarkt an der Friedberger Straße

Ein unbekannter Mann hat an einem Vormittag ein Geschäft in der Friedberger Straße in Augsburg überfallen. So beschreibt die Polizei den Täter.

Ein Raubüberfall hat sich am vergangenen Freitagvormittag in einem Warenmarkt in der Friedberger Straße zwischen Augsburger Spickel und Herrenbach ereignet. Wie die Polizei jetzt berichtet, betrat gegen 9.45 Uhr ein bislang unbekannter Täter dort einen Warenmarkt. Der Mann, der sein Gesicht mit einer blauen FFP2-Maske verdeckt hatte, bedrohte eine Mitarbeiterin. Dann entnahm er einen niedrigen dreistelligen Betrag aus der Kasse und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre, schlank, circa 1,90 Meter groß, westeuropäisches Aussehen. Er trug graue Turnschuhe, einen blauen Kapuzenpullover, hellblaue Jeans, eine beige Jacke und sprach mit schwäbischem Akzent. Während der Tat hatte der Täter sein Gesicht nicht nur mit der Maske verdeckt, laut Polizei hatte er die Kapuze seines Pullovers über den Kopf gezogen und trug dunkelblaue Handschuhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323-3810 zu melden. (ina)

