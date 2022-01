Raser ist mit 113 Stundenkilometern in der Stadt unterwegs

Ein Temposünder wird in der Friedberger Straße geblitzt – über 60 Stundenkilometer schneller als erlaubt. Die Raserei wird für ihn teure Folgen haben.

Ein Geschwindigkeitsdelikt aus der vergangenen Woche meldete jetzt die Polizei: Demnach war ein Autofahrer in der Friedberger Straße mit 113 Stundenkilometern statt der erlaubten 50 unterwegs. Der Mann wurde am vergangenen Donnerstag gegen 22.23 Uhr dort geblitzt. Er habe auch noch eine rote Ampel überfahren, so die Polizei.

Für den Temposünder dürfte die Raserei teure Folgen haben. Er muss mit einem Bußgeld von 660 Euro, mindestens zwei Punkten sowie zwei Monaten Fahrverbot rechnen. Da die Geschwindigkeitsüberschreitung derart massiv war, wird zudem ein vorsätzliches Handeln geprüft. Dadurch würde sich nach Angaben der Polizei das genannte Bußgeld verdoppeln. (bau)