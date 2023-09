Überholmanöver führt zu Unfall mit mehreren Beteiligten

Ein 54-Jähriger will auf der Friedberger Straße überholen, was zu einer Kollision mit mehrere Beteiligten führt, zwei erleiden leichte Verletzungen. Manches ist noch unklar.

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 54-jährigem Opel-Fahrer und zwei weiteren Autofahrern ist es am Mittwoch auf der Friedberger Straße. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt, berichtet die Polizei. Den Angaben zufolge fuhr der 54-Jährige gegen 18 Uhr auf der Friedberger Straße in stadteinwärtige Richtung. "Hierbei setzte er auf Höhe des Schwabencenters im Gegenverkehr zum Überholen an", heißt es von der Polizei. Eine 52-jährige Fiat-Fahrerin und eine 44-jährige Skoda-Fahrerin waren zu diesem Zeitpunkt in stadtauswärtige Richtung unterwegs. Sie bremsten aufgrund des Überholmanövers bis zum Stillstand ab. "Anschließend kollidierte der 54-Jährige mit dem Fiat der 52-Jährigen, der dann wiederrum auf den Skoda geschoben wurde", so die Polizei zum bisherigen Ermittlungsstand. Hierbei erlitt die 52-Jährige sowie der 54-Jährige Unfallverursacher leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang und bittet unter der Telefonnummer 0821/323-2710 um Zeugenhinweise, wer den Unfall beobachtet hat und wer Angaben zum Fahrverhalten des Opel-Fahrers machen kann. (jaka)