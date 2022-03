Unbekannter stiehlt mehrere Diesel-Kanister von Lkw-Ladefläche

In der Augsburger Wilhelm-Hauff-Straße werden einem Lkw-Fahrer mehrere Dieselkanister gestohlen. Der Schaden ist hoch, die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen vergangenem Samstag und Sonntag vier Dieselkanister von der Ladefläche eines Lkw gestohlen. Der Vorfall ereignete sich in der Wilhelm-Hauff-Straße, wie es in einer Polizei-Mitteilung heißt. Demnach wurde das Fahrzeug am Samstag um etwa 11 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt. Der Unbekannte löste den Zurrgurt, mit dem die Kanister gesichert waren, und stahl drei gefüllte sowie einen leeren Kanister.

Dieselkanister von Lkw-Ladefläche gestohlen: Polizei ermittelt

Nach Polizeiangaben liegt der dadurch entstandene Sachschaden bei rund 300 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der PI Augsburg Süd unter 0821/323-2710 zu melden. (kmax)