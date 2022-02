Unbekannte beschädigen etliche Autos in Augsburg: Die Polizei sucht Zeugen

Unbekannte hatten es im Augsburger Stadtteil Herrenbach auf mehrere Fahrzeuge abgesehen. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise.

Unbekannte Vandalen haben in der Nacht auf Samstag im Augsburger Stadtteil Herrenbach ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei berichtet, haben die Täter in der Erhard-Kästner-Straße im Zeitraum zwischen ein und sieben Uhr an neun geparkten Fahrzeugen die Kennzeichen abgerissen.

Bis auf ein Kennzeichen konnten alle wieder aufgefunden werden. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich bislang auf einen unteren vierstelligen Eurobereich. Hinweise erbittet die Polizei unter 0821/323 2710. Unter der Nummer sollen sich weitere mögliche Geschädigte melden. (ina)