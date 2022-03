Herrenloser Koffer: Polizei gibt am Augsburger Hauptbahnhof Entwarnung

Das Gebiet am Augsburger Hauptbahnhof war wegen eines herrenlosen Koffers weiträumig abgesperrt. Es kommt zu Behinderungen im Verkehr. Nun gibt die Polizei Entwarnung.

Ein herrenloser Koffer sorgte am Freitagnachmittag für einen großen Polizeieinsatz am Augsburger Hauptbahnhof. Ein herrenloser Koffer erregte Verdacht. Der Koffer stand vor dem Areal, daher war der Zugverkehr nicht beeinträchtigt. Es gibt allerdings weiterhin massive Verkehrsbehinderungen.

Polizei am Augsburger Hauptbahnhof im Einsatz

Nach Angaben eines Polizeisprechers untersuchen Spezialisten nun den Inhalt des Koffers. Dass das Areal weiträumig gesperrt werde, sei normal. Dies seien die üblichen Vorkehrungen in einem solchen Fall, sagt der Sprecher der Polizei. Es handelt sich um einen schwarzen Hartschalenkoffer. Er wurde an einer Bushaltestelle entdeckt.

Zahlreiche Einsatzkräfte sind zum Augsburger Helio Center ausgerückt. Foto: Marco Keitel

Schon nach kurzer Zeit konnte die Polizei Entwarnung geben. Laut Außendienststellenleiter Horst Westermann wurde der Koffer geröntgt, vom Inhalt gehe keine Gefahr aus. Offenbar befanden sich Werkzeuge darin.

Größere Einsätze dieser Art hat es in Augsburg immer wieder gegeben. So gab es einen Vorfall im März 2015 in der Maximilianstraße.