Herrenloses Pferd im Siebentischwald: Reiter nach Unfall gefunden

Augsburg

Herrenloses Pferd im Siebentischwald: Reiter nach Unfall gefunden

Ein gesatteltes Pferd war Passanten am Freitag in Augsburg aufgefallen. Den 70-jährigen Reiter entdeckte die Polizei wenig später am Stempflesee.
    • |
    • |
    • |
    Ein herrenloses gesatteltes Pferd machte am Freitag im Siebentischwald auf einen Reitunfall aufmerksam. (Symbolbild)
    Ein herrenloses gesatteltes Pferd machte am Freitag im Siebentischwald auf einen Reitunfall aufmerksam. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich, dpa (Symbolbild)

    Ein herrenloses Pferd sorgte am Freitagmittag im Siebentischwald für Aufregung. Wie die Polizei mitteilt, meldeten Passanten gegen 12 Uhr ein gesatteltes Pferd, das allein im Siebentischwald unterwegs war. Ein Spaziergänger konnte das Pferd bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Polizeibeamte ermittelten schließlich den Namen und die Kontaktdaten des vermeintlichen Reiters.

    Sie riefen den 70-Jährigen an und konnten ihn kurz darauf in der Nähe des Stempflesees auf einer Bank sitzend antreffen. Offenbar war es zu einem Reitunfall gekommen, infolge dessen das Pferd ohne den 70-jährigen Reiter weiterlief. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Das Pferd wurde zum Reitstall zurückgebracht. Derzeit geht die Polizei von einem Unfallgeschehen ohne Einwirkung Dritter aus. (gau)

