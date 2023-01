Augsburg

vor 21 Min.

Herzlich und liebevoll: Augsburger erinnern sich an Begegnungen mit Benedikt

Plus Domkapellmeister Reinhard Kammler traf das Kirchenoberhaupt mehrfach, noch an Ostern bekam er persönliche Post. Ein anderer Augsburger reist zur Trauerfeier nach Rom.

In der kleinen Bibliothek im Wohnzimmer von Reinhard Kammler sticht in diesen Tagen ein Fach besonders ins Auge. Es ist mit Büchern von und über Joseph Ratzinger beziehungsweise Papst Benedikt belegt. Der am Silvestertag verstorbene emeritierte Papst spielte im Leben Kammlers nicht nur in der Theorie eine Rolle, sondern auch persönlich. Als ehemaliger Leiter der Domsingknaben und Domkapellmeister lernte er das ehemalige Oberhaupt der Katholischen Kirche kennen und hielt bis zu dessen Tod Kontakt mit ihm. Ein letzter Brief aus Rom erreichte Reinhard Kammler 2022 an Ostern. Doch auch andere Augsburger hatten persönliche Erlebnisse mit dem nun Verstorbenen.

