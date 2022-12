Augsburg

Hier beginnt die WBG mit dem Bau von 47 Wohnungen – dann ist erst mal Pause

Plus Im Prinz-Karl-Viertel ist Baustart für geförderte Wohnungen. 2023 wird es bei der WBG aber keine Spatenstiche geben. Denn die Baukrise setzt auch der Stadt-Tochter zu.

Von Jörg Heinzle

Eine Baugrube im Augsburger Prinz-Karl-Viertel, ein Rednerpult und acht glänzende, fabrikneue Spaten. Der Spatenstich für eine neue Wohnanlage der städtischen Wohnbaugruppe (WBG) ist am Montag einer der ersten Termine der Woche für Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU). 47 neue Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen sollen hier entstehen, verteilt auf vier Gebäude. Solche Termine sind für Weber längst zur Routine geworden. Doch der Spatenstich am Montag ist etwas Besonderes. Denn es ist der vorerst letzte symbolische Baustart für ein Projekt der WBG für die nächste Zeit. Steigende Baukosten, steigende Kreditzinsen und Unsicherheiten bei den künftigen Zuschüssen haben die städtische Gesellschaft dazu bewogen, bei Neubauprojekten auf die Bremse zu treten. Erst für 2024 ist der nächste Spatenstich geplant. Was heißt das für den Wohnungsmarkt in Augsburg?

