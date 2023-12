Augsburg

Hier entsteht neuer Wohnraum: Wo in Oberhausen gerade gebaut wird

Auf dem Brunnhuber-Areal in Oberhausen entstehen mehr als 100 Wohnungen, die teils in die Reste einer alten Werkhalle integriert werden sollen.

Plus Reihenhäuser, Sozialwohnungen, große Mehrparteienblöcke: In Oberhausen laufen zahlreiche Bauprojekte, wir geben einen Überblick. Ein Mammutvorhaben steht indes noch aus.

Es ist das mit Abstand größte Bauprojekt, das derzeit in Oberhausen entsteht. Seit Monaten sind Handwerker in der Dieselstraße damit beschäftigt, auf einem früheren Firmengelände des Kranherstellers Brunnhuber Leitungen zu verlegen, Fundamente zu gießen, Mauern in die Höhe zu ziehen. Mehr als 100 Wohnungen sollen hier, in der gewaltigen Baugrube, einmal entstehen - konkret sind es laut städtischer Baugenehmigung exakt 124 Wohneinheiten, teils in eine alte Werkhalle und ein Bestandsgebäude integriert, dazu Büros, eine Bäckerei, eine Garage. Bis die ersten Menschen in die Häuser einziehen können, wird es allerdings noch eine Weile dauern.

Wie berichtet, hatten hier südlich der Dieselstraße Arbeiter zuvor mit Baggern und schwerem Gerät die Fabrikanlagen abgerissen. Die Baustelle fällt schon aufgrund ihrer schieren Größe auf; drei Kräne stehen bislang auf dem weitläufigen Areal. Inzwischen haben Verantwortlich der J. Brunnhuber GmbH & Co. KG, die als Bauherrin fungiert, auf einer eigens eingerichteten Internetseite weitere Details zu dem Vorhaben preisgegeben. Demnach ist die Fertigstellung für den Januar 2026 geplant. Bis dahin sollte auch auf der anderen Seite der Dieselstraße, nur rund zweihundert Meter entfernt, mit den konkreten Arbeiten an einem noch größeren Projekt gestartet worden sein, dessen endgültige Genehmigung weiter aussteht: die Bebauung des früheren Zeuna-Stärker-Areals. Bis zu 700 Wohnungen sind dort angedacht. Doch auch ohne dieses Mammutvorhaben entstehen im Stadtteil zahlreiche kleinere und größere neue Wohngebäude, von Sozialwohnungen bis zum Reihenhaus. Wir liefern einen Überblick aktueller Baustellen - ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

