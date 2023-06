Hier sind die Vierbeiner die Stars – ein Besuch im Lokal Katzentempel

Von Miriam Zissler - vor 32 Min. Artikel anhören Shape

Seit Oktober betreibt Jessica Hamann den Katzentempel in der Jakobervorstadt. Das Interesse an dem besonderen Konzept ist aus verschiedenen Gründen groß.

Aufmerksamkeit ist für Kater Findus alles. Der Augsburger Katzentempel hat an diesem Morgen soeben geöffnet, Gäste sind noch keine da und Betreiberin Jessica Hamann nutzt den Moment, um sich mit ihrer Mitarbeiterin abzustimmen. Kater Findus bleibt dabei unbeachtet - und das, obwohl er mit aufgestelltem Schwanz in Richtung der beiden Frauen trippelt und um ihre Beine streift. Er maunzt laut und vorwurfsvoll und erhält sie dann doch - eine große Portion Beachtung und liebevolles Streicheln. Findus ist eine der fünf Katzen, die im Augsburger Katzentempel leben. Seit Mitte Oktober hat das Lokal in der Jakoberstraße geöffnet. Nicht nur die Tiere sind ein Grund, warum dort viele Gäste vorbeischauen.

Das Schild im Windfang des Lokals sollte unbedingt beachtet werden. Darauf steht, dass die Gäste stehen bleiben sollen und darauf warten, dass sie vom Service-Personal hereingelassen werden. Zu schnell könnte es womöglich sonst passieren, dass in einem Moment der Unachtsamkeit ein neugieriger Bewohner hinausschlüpft. Das sei aber glücklicherweise noch nie passiert, so die Betreiberin. Die fünf Tiere halten sie und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Trab: Sie sind die Stars des Lokals - alle Augen sind auf die Katzen gerichtet, vor allem auch die der Besucherinnen und Besucher. Während Siam-Katze Lisi an diesem Vormittag nur kurz vorbeischaut und sich in das Zimmer zurückzieht, das den Katzen vorbehalten ist, wirbeln alle anderen durch das Lokal. Die kleine schwarze Katze Pebbles, kurz Pebby genannt, zeigt ihr Können: Sie fetzt einem kleinen pinkfarbenen Gummiball hinterher und bringt ihn nicht selten auch dem Werfer wieder zurück. Quil will schmusen, Loki kommt vorbei und will sehen, was los ist. Alle Katzen haben ihren eigenen Charakter und passen doch gut zusammen.

