Der beliebte Spectrum-Club muss weichen: Hier sollen in Augsburg 75 neue Wohnungen entstehen

Nach rund 30 Jahren Stillstand ist Bewegung auf dem sogenannten Linde-Areal neben dem Spectrum-Club absehbar: 2028 oder 2029 könnte dort mit dem Bau von etwa 75 Wohnungen begonnen werden. Die Industriebrache an der Ecke Ulmer Straße/Neusäßer Straße nahe dem Friedhof von Kriegshaber ist seit etwa 30 Jahren ungenutzt und liegt hinter einem Bretterzaun verborgen. Ein Entwurf des Architekturbüros Schrammel sieht dort nun eine Bebauung aus Wohnhäusern unterschiedlicher Form vor. Das Spectrum wird bis Ende 2030 seinen Betrieb aufrecht erhalten, danach wird auch dieses Gebäude durch einen Wohnbau ersetzt.

Das Areal zwischen Ulmer Straße (rechts im Bild) und dem Friedhof in Kriegshaber (links) soll mit Wohnhäusern bebaut werden. Auch der Spectrum-Club (das Gebäude links unten im Bild) wird mittelfristig weichen. Foto: Marcus Merk

Verantwortlich für das Vorhaben ist der Augsburger Projektentwickler Jack-Immobilien, der in Kriegshaber schon mehrere Immobilien entwickelte. „Es ist kein Riesen-Grundstück, aber es befindet sich in einer städtebaulich exponierten Lage“, so Geschäftsführer Gernot Braun. Er geht noch von einigen Jahren Vorlauf für Planung und Genehmigung aus, man hoffe aber auf einen Projektstart 2028 im Osten des Areals. Baureferent Steffen Kercher (parteilos) sprach am Montagabend bei der Vorstellung der Pläne von einem „Herzensprojekt für Kriegshaber“, das am westlichen Eingangstor zum Stadtteil eine Lücke schließen werde.

Neubauprojekt in Augsburg: Giebel-Häuser an der Ulmer Straße, Flachdächer dahinter

Der Siegerentwurf aus einer Beauftragung mehrerer Architekturbüros sieht nun eine Bebauung entlang der Ulmer Straße mit Wohn- und Geschäftshäusern vor, die sich in Höhe und Gestaltung an der dort vorhandenen Bebauung mit ziegelgedeckten Giebeldächern orientieren. Man habe diese Gebäudeform aufnehmen wollen und mit der Neugestaltung der Ulmer Straße einen Abschluss geben wollen, so Architekt Stefan Schrammel. Die dahinter liegende Bebauung zum Friedhof hin und auch der Ersatzbau fürs Spectrum sollen hingegen eine moderne Architektursprache sprechen und werden als Flachdachbauten geplant.

Von den etwa 75 Wohnungen (die genaue Anzahl steht erst mit dem Ende der Detailplanungen fest) wird knapp die Hälfte als Mikroapartments geplant. Vermutlich auch im Hinblick auf die Nähe zur Uniklinik dürften diese für Kapitalanleger interessant sein. Vorgesehen sind auf dem Areal zwei Platzflächen - eine mit möglicher Gastronomie und Läden, eine als abgeschirmter Ruheraum von der Straße. Der Friedhof bekommt einen zusätzlichen Eingang vom Wohnquartier aus, was die Zugänglichkeit von Kriegshaber aus verbessert. Indem über der Tiefgarage eine dickere Erdschicht eingeplant wird, ist dort auch das Pflanzen von größeren Bäumen möglich.

Das Modell zeigt, wie es künftig an der Kreuzung aussehen soll: Entlang der Ulmer Straße entstehen einige aneinandergereihte Wohn- und Geschäftshäuser mit Giebeldach, die sich an die dortige Bebauung anlehnen. Im hinteren Teil und zur Neusäßer Straße hin gibt es Flachdach-Bauten. Foto: Marcus Merk

Das Areal liegt seit Mitte der 1990er Jahre brach, nachdem der Armaturenhersteller Mapag das Gelände aufgab. Der Name Linde-Areal rührt aus der Zugehörigkeit von Mapag zum Industriegas-Konzern Linde her. Die städtische Wohnbaugruppe hatte vor zehn Jahren vorgehabt, dort geförderte Wohnungen zu bauen, allerdings scheiterten die Pläne wegen der Nachbarschaft mit dem Spectrum im Hinblick auf den Lärm. Nachdem die Betreiber dort aber mittelfristig aufhören wollen, ergibt sich inzwischen eine Perspektive für Wohnbebauung.

Immobilien in Augsburg: Wie geht es gegenüber auf der ehemaligen Parkkauf-Fläche weiter?

Das Linde-Areal ist nicht das einzige städtebauliche Vorhaben am westlichen Rand von Kriegshaber. Auf der anderen Seite der Kreuzung soll das ehemalige „Parkkauf“-Areal neu gestaltet werden. Das seit Jahren leer stehende frühere Supermarktgebäude (erst Parkkauf, dann Thomas Philipps) wird laut den Planungen abgerissen und durch einen Neubau voraussichtlich mit einem Kaufland-Markt und weiteren Geschäften ersetzt. Entstehen soll dort auch ein großer Platz für Passanten als Aufenthaltsmöglichkeit. Stehen bleiben soll der denkmalgeschützte Marstaller Hof. Wie berichtet wurde dem Theater als Zwischenmieter dort zuletzt gekündigt. Zu den aktuellen Perspektiven für das Projekt wollte sich die Firma Pletschacher, die hinter der Neustrukturierung steht, zuletzt nicht äußern. Auf dem Gelände, das in einschlägigen Internetforen als „Lost Place“ gelistet wird, brannte es zuletzt zweimal.

Der Siegerentwurf von Schrammel und weitere Architektenentwürfe sind seit Montagabend für vier Wochen in der Kirche Heiligste Dreifaltigkeit in der Ulmer Straße 197 zu den Öffnungszeiten der Kirche zu besichtigen.