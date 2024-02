Hier stehen Sie am Faschingsdienstag vor verschlossenen Türen

Nicht überall in Augsburg ist an Fasching geöffnet. Damit sich niemand umsonst auf den Weg macht, haben wir die wichtigsten Abweichungen zusammengefasst.

Faschingsdienstag ist kein gesetzlicher Feiertag. Nicht wenige Unternehmen schließen jedoch traditionell nachmittags, die Beschäftigten haben frei. Ob das auch 2024 so ist, entscheiden die jeweiligen Firmenleitungen. Übrigens kann man dieses "Gewohnheitsrecht" eines freien Dienstagnachmittags als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer nicht einfordern. Vielen von uns steht also am 13. Februar ein ganz normaler Arbeitstag bevor. Anders sieht es in den folgenden Einrichtungen und Geschäften aus.

Am kommenden Faschingsdienstag schließt die Augsburger Stadtverwaltung inklusive Bürgerbüros und Telefonvermittlung bereits um 12 Uhr. Dies betrifft auch die Ausländerbehörde sowie die Bürgerinformation am Rathausplatz. Haupt- und Heimverwaltung der städtischen Altenhilfe sind bis 12 Uhr ansprechbar, der Pflegebetrieb in den Seniorenheimen findet aber wie gewohnt statt. Der Stadtmarkt schließt am Faschingsdienstag ebenfalls bereits um 13 Uhr.

Augsburger Bäder schließen am Faschingsdienstag früher

Schwimm- und Saunafans aufgepasst: Auch die Öffnungszeiten der Städtischen Hallenbäder sind am Faschingsdienstag verkürzt. So haben das Hallenbad Haunstetten, das Spickelbad sowie das Alte Stadtbad mitsamt Sauna nur von 9 bis 13 Uhr geöffnet, das Hallenbad Göggingen dagegen von 10 bis 18 Uhr. Wer die Faschingstage zum privaten Kehraus nutzt, sollte wissen, dass die Wertstoff- und Servicepunkte der AWS ab 12 Uhr geschlossen sind, namentlich Unterer Talweg 89, Holzweg 32, Johannes-Haag-Straße 29 sowie Oberer Auweg 1. Dies gilt auch für die Deponie Augsburg-Nord. Einzig die Müllabfuhr wird ganz regulär unterwegs sein.

Am 12. und 13. Februar: Wartungsarbeiten in den Augsburger Büchereien

Dieses Jahr bleiben am Faschingsdienstag wegen Wartungsarbeiten auch die zentrale Stadtbücherei am Ernst-Reuter-Platz, alle Stadtteilbüchereien sowie die Open-Library geschlossen. Das bedeutet auch, dass keinerlei Medien verlängert werden können - weder telefonisch, noch online. Die Internetarbeitsplätze an allen Standorten können bereits am Rosenmontag, 12. Februar, aufgrund der Wartungsarbeiten nicht benutzt werden.

Vereinzelte Geschäfte in Augsburg schließen am Faschingsdienstag früher

In der Innenstadt halten es die Geschäfte unterschiedlich mit dem Faschingsdienstag – viele haben regulär geöffnet, wie etwa Wöhrl (10 bis 19 Uhr) und Schuh Schmid (9.30 bis 19 Uhr), während Galeria beispielsweise die Türen schon um 18 statt um 20 Uhr schließt. Einige kleinere Geschäfte, wie etwa die Bergsporthütte, machen um 13 Uhr zu.

Die City-Galerie hat wie gewohnt von 9.30 bis 20 Uhr geöffnet, mit einigen Abweichungen für einzelne Geschäfte. Diese haben laut eigenen Angaben allerdings kaum mit Fasching zu tun, sondern kommen unter anderem durch den aktuellen Personalmangel im Handel zustande, oder sie weichen generell von den Centeröffnungszeiten ab, wie etwa Bäckerei und Apotheke.