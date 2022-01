Augsburg

vor 16 Min.

Hier werden in Augsburg Menschen ohne Krankenversicherung behandelt

Plus In Augsburg eröffnet unter der Regie des Roten Kreuzes eine zweite Praxis für Unversicherte. Die Malteser sind schon seit Langem mit dem Arzt Dr. Peter Lindner für diese Klientel da.

Von Andrea Baumann

Jeder Mensch, der in Deutschland seinen Wohnsitz hat, muss krankenversichert sein. Nach den Zahlen des Statistischen Bundesamtes leben hierzulande jedoch mindestens 80.000 Personen, die keinen Versicherungsschutz haben - also etwa 0,1 Prozent der Gesamtbevölkerung. Neben Selbstständigen, die aus finanziellen Gründen aus der privaten Krankenversicherung herausgefallen sind, zählen häufig Ausländer zu dieser Gruppe. Abgesehen davon, dass Unversicherte gegen das Gesetz verstoßen, geraten sie in ernsthafte Probleme, wenn sie medizinische Hilfe benötigen. Sie müssen die private Arztrechnung sowie Medikamente selbst bezahlen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen