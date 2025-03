Hier werden Köpfe geklebt und Augen angenäht: Ein Besuch in der Puppenklinik

Im schummrigen Licht des Kellers lagern sie, aufgereiht in durchsichtigen Kisten, als warteten sie auf eine zweite Chance: Arme, Beine, Köpfe und Augen aus längst vergangener Zeit. Die Farbe der meisten Körperteile ist blass, die Haut wirkt spröde. Ein scharfer Geruch nach Farbe liegt in der Luft des kleinen Abteils in dem Haus mit der Adresse „Auf dem Kreuz 10“. Was nach Gruselkabinett klingt, ist das Ersatzteillager der Puppen- und Teddyklinik Haschler in Augsburg. Hier wird kein Schrecken verbreitet, hier werden Erinnerungen gerettet.

Andrea Wenzel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deutschland Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis