Augsburg

12:00 Uhr

Hilfe gegen Einsamkeit: Stadt möchte Mittagstische ausweiten

Plus Aktuell gibt es etwa zehn Anlaufstellen in Augsburg, wo es eine warme Mahlzeit gibt - gegen Hunger, aber auch gegen das Alleinsein. Die Stadt will das Angebot fördern.

Von Stefan Krog

Wenn die durchschnittlich 60 Gäste gehen, tun sie das meist mit einem hereingerufenen Dankeschön an Dieter Mitulla und sein 14-köpfiges Kochteam von "Nicht nur ein Ma(h)l". Ein Dankeschön für das allmonatlich stattfindende mehrgängige Essen im Pfarrsaal der evangelischen Gemeinde St. Thomas in Kriegshaber, das sich viele für sich so alleine nicht kochen würden, aber auch ein Dankeschön dafür, Gemeinschaft erlebt zu haben. Das vor 18 Jahren ins Leben gerufene Projekt war in Augsburg ein Vorreiter für einen Mittagstisch, der sich an alle Bevölkerungsschichten richtet. Wenn es nach der Stadt geht, soll das Projekt der Mittagstische im Augsburger Stadtgebiet in den kommenden Jahren möglichst flächendeckend umgesetzt werden, um Vereinsamung in der Großstadt aufzubrechen und Menschen ohne viel Geld ein warmes Essen zu ermöglichen.

