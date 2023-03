Hilfsbedürftiger Mann greift Sanitäterin in Augsburg an

Ein Rettungsdienst will einem Mann in der Augsburger Innenstadt helfen. Doch während der Behandlung schlägt der 36-Jährige plötzlich zu.

Die Besatzung eines Rettungswagens wurde am Montagabend gegen 20.15 Uhr in Augsburgs Innenstadt auf einen offenbar hilfsbedürftigen Mann aufmerksam. Dieser wurde aggressiv. Während der Behandlung schlug der 36-Jährige laut Polizei nach einer Sanitäterin, er traf die Frau demnach am Kehlkopf.

Nach dem Eintreffen der Polizeibeamten beleidigte der Mann die Streife. Als er nach einem Ausweisdokument durchsucht wurde, schlug er letztlich nach den Beamten, heißt es. Die Polizisten nahmen den Mann in Sicherheitsgewahrsam und brachten ihn in den Polizeiarrest. Dort beleidigte er die Beamten erneut.

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und ihnen gleichstehende Personen und Beleidigung. (ina)