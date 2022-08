Augsburg

vor 48 Min.

Hilfsbereitschaft für Ukraine-Flüchtlinge lässt nach fünf Monaten Krieg nach

Plus Nach über fünf Monaten Krieg mehren sich die Reibungspunkte zwischen Gastfamilien und Flüchtlingen. Auch in kommerziellen Mietverhältnissen kommt es immer wieder zu Problemen.

Von Fridtjof Atterdal

Der Krieg in der Ukraine löste auch in Augsburg große Hilfsbereitschaft aus. Menschen räumten Kinderzimmer, Keller- und Ferienwohnungen frei, um den Flüchtlingen aus dem Kriegsgebiet eine Bleibe anzubieten. Zum Teil für einige Tage, bis die vornehmlich Frauen und Kinder einen Platz in einer städtischen oder staatlichen Unterkunft gefunden hatten, zum Teil aber auch mit Mietvertrag auf unbestimmt Zeit. Doch mittlerweile zeigen sich auch die Schwierigkeiten in diesen Konstellationen. Das enge Zusammenleben in der Familie wird mancherorts für alle Seiten zur Belastungsprobe. Und auch einige kommerzielle Vermieter haben sich das Mietverhältnis offenbar unkomplizierter vorgestellt. Eine schwierige Situation, denn Wohnraum für die Flüchtlinge ist knapper denn je.

