Hilfsorganisationen erhalten Spende für Einsatz während Bombenentschärfung

Im August musste in Augsburg eine Fliegerbombe entschärft werden. 4000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Nun erhalten Hilfsorganisationen zum Dank Spenden.

Am Ende ging alles gut aus: Die Fliegerbombe, die am 23. August in Augsburg gefunden wurde, konnte entschärft werden. 4000 Menschen, die mehrere Stunden lang ihre Wohnungen verlassen mussten, konnten zurückkehren. An dem Einsatz waren viele Augsburger Hilfsorganisationen beteiligt. Für ihren Einsatz erhalten sie jetzt eine Spende im Gesamtwert von 12.000 Euro. Spender sind die Wohnbaugruppe Augsburg und die Firma Toni, auf deren Gelände die Bombe entdeckt wurde.

Eine Spende gab es für Augsburger Hilfsorganisationen. Foto: Wohnbaugruppe

Bedacht wurden mit der Spende acht Freiwillige Feuerwehren und vier ehrenamtliche Organisationen. Betroffen von der Evakuierung waren unter anderem fünf Wohnanlagen der Wohnbaugruppe Augsburg mit rund 750 Wohnungen. Die Bombe war am 23. August auf dem Baustellengelände des Toni Parks im nördlichen Teil des Universitätsviertels nahe der Werner-von-Siemens-Straße entdeckt worden. Die ursprünglich 225 Kilogramm schwere Fliegerbombe sorgte für einen Großeinsatz der Rettungskräfte bis spät in die Nacht hinein. Daran beteiligt waren neben Berufsfeuerwehr, Polizei und THW auch acht Freiwillige Feuerwehren (Haunstetten, Göggingen, Bergheim, Pfersee, Inningen, Kriegshaber, Oberhausen und Lechhausen) sowie Helferinnen und Helfer der Organisationen Rotes Kreuz, Johanniter, Malteser und DLRG. Das Engagement der Einsatzkräfte wissen die Firma Toni und die Wohnbaugruppe Augsburg sehr zu schätzen, heißt es. Daher habe man für eine gemeinsame Spende entschieden.

"Wir möchten den Helferinnen und Helfern dafür danken, dass sie Einsätze wie diese begleiten und für unsere Mieterinnen und Mieter da sind, wenn es brenzlig wird", sagt Mark Dominik Hoppe, Geschäftsführer der Wohnbaugruppe Augsburg. Die Spendenaktion soll die Arbeit aller Beteiligten dort unterstützen, wo das Geld am dringendsten gebraucht wird – seien es Führerscheine für Einsatzfahrzeuge, Fortbildungen oder neue Geräte. Zusammen mit der Firma Toni wurde eine Summe von 1000 Euro je Organisation vereinbart, die zu gleichen Teilen von beiden Unternehmen gespendet wird.

Die Fliegerbombe in Augsburg wurde fachgerecht entschärft

Durch das geschulte Verhalten aller Beteiligten vor Ort sei die Fliegerbombe fachgerecht entschärft und alle Personen im Umkreis vorsorglich evakuiert worden. "Eine Aufgabe, die nicht ohne die Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren und Hilfsorganisationen hätte bewältigt werden können. Auch wir danken daher allen Einsatzkräften, die für den reibungslosen Ablauf vor Ort gesorgt haben", sagt Andreas Lesser, Geschäftsführer von Toni.