vor 32 Min.

Hinsehen statt Wegsehen: Ein Augsburger hilft Leprakranken in Asien

Plus Hubert Kastner hat sein Hab und Gut verkauft, um sich für Bedürftige einzusetzen. Er nennt sich Abenteurer und Bettelmönch - und hat ein großes Ziel.

Von Diana Zapf-Deniz

"Sie laufen in einen Urwald rein, rechnen mit keiner Menschenseele mehr und erblicken plötzlich eine Grashütte. Darin lebt eine verstümmelte Frau mit verrotteten Kleidern. Ausgesetzt und völlig auf sich alleine gestellt." Es war diese Begegnung in Kambodscha, die das Leben des Augsburgers Hubert Karl Kastner veränderte. Der 69-Jährige wurde durch sie vom Abenteurer zum Pilger. Nun hat er es sich zur Aufgabe gemacht, sich um Leprakranke in Südostasien zu kümmern. Seine Geschichte klingt wie aus einem Roman - doch von Anfang an...

