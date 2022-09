Sie erzählt die Geschichten der Frauen, die nicht im Lexikon stehen

Die 89-jährige ehemalige Schulleiterin und Museumschefin Marianne Schuber rückt in ihrem jüngsten Werk Oberhauser Frauenschicksale ins Bewusstsein.

Bücher hat die ehemalige Schulleiterin und promovierte Historikerin Marianne Schuber schon mehrere geschrieben – angefangen bei der Chronik zum Stadtteil Oberhausen bis hin zu einem Werk über die vielen Facetten der Blindenbildung. Mit "Das Leben ist schön – von einfach war nie die Rede" hat sie im Context-Verlag jetzt ein reich bebildertes Buch über Oberhauser Frauenschicksale veröffentlicht.

Marianne Schuber ist Autorin und Museumschefin

Dass Schuber mit 89 Jahren noch ihr Oberhauser Museumsstüble leitet und Bücher schreibt, ist beachtenswert. Regelrecht zum Staunen bringt die zarte Frau ihr Publikum, wenn sie – wie bei der Buchpräsentation im voll besetzten Moritzsaal – mehr als eine Stunde nur mit einem Spickzettel in der Hand über die Protagonistinnen ihres jüngsten Werks spricht und dabei ernste wie heitere Momente vermittelt.

Verleger Martin Kluger bezeichnet Marianne Schuber als "Spezialistin für die Geschichten der kleinen Leute". Und auch der Autorin ist anzumerken, wie nah ihr das harte Leben von Frauen geht, "die nicht im Lexikon stehen".

Auslöser für das aktuelle Buch war das Schicksal der Fabrikarbeiterin Walburga Bollinger, die 1904 im Alter von nur 28 Jahren starb. Porträtiert hat Marianne Schuber zudem Frauen, die unter dem NS-Regime litten wie die Jüdin Emilie Fromm oder die Sinteza Maria Lehmann. Oder sie rückt das Leben von Frauen ins Blickfeld, die wie Franziska Mögele und Therese Neigl ihre eigenen Bedürfnisse hintanstellten, um ihre zahlreichen Kinder durchzubringen. Reisen oder andere Vergnügen waren vor 100 Jahren undenkbar. "Als Frau ist man in Oberhausen nicht weit gekommen", sagt Marianne Schuber.

Buchproduktion vollständig in weiblicher Hand

Auch Ordensfrauen wie der "ältesten Turnlehrerin Deutschlands", der mit 101 Jahren verstorbenen Engeltraud Mayer, oder der Franziskanerin Corona Erna Lehner, setzt die Autorin ein Denkmal. Bei ihrer Arbeit an dem Buch griff Schuber nicht nur auf Archivmaterial zurück, sondern auch auf Erzählungen und Unterlagen von Angehörigen. Sie spannt dabei einen Bogen vom 19. Jahrhundert bis heute. Marica Babic, die die Autorin als Beispiel für eine Gastarbeiterin auswählte, war als Porträtierte bei der Vorstellung des Buches persönlich dabei. Mit Petra Kluger und Tochter Hannah Kluger lagen diesmal auch Konzeption und Produktion in weiblicher Hand. Nicht ausgeschlossen, dass Marianne Schuber bald wieder am Computer sitzt. "Es gäbe auch noch interessante Männer", meint die 89-Jährige mit einem vielsagenden Lächeln.