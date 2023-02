Historisches Gebäude auf Augsburger Zeuna-Areal abgerissen

Vom Boden unter dem ehemaligen Verwaltungsgebäude ging Gefahr fürs Grundwasser aus. Nun soll ein identischer Ersatzbau errichtet werden. Insgesamt sind 700 Wohnungen geplant.

Auf dem früheren Areal von Zeuna-Stärker in Oberhausen laufen die Vorbereitungen für den Bau von bis zu 700 Wohnungen. Zwar hat der Augsburger Stadtrat noch kein Baurecht erteilt, seit Jahren finden aber bereits Abrissarbeiten statt. Wie die Stadt jetzt mitteilte, wurde vergangene Woche das Verwaltungsgebäude neben der ehemaligen Zinkerei abgerissen, das nach ursprünglichen Planungen zusammen mit der Lehrwerkstatt und dem ehemaligen Pförtnerhaus erhalten bleiben sollte. Grund: Um den schadstoffbelasteten Boden im Umfeld austauschen zu können, musste das Gebäude abgerissen werden. Im Hinblick auf den Schutz des Grundwassers habe es auch wenig andere Möglichkeiten gegeben, so die Stadt. Der bauliche Zustand sei zudem schlechter gewesen als ursprünglich gedacht. Auf dem früheren Zeuna-Areal soll in den kommenden Jahren ein Wohngebiet samt Kreativquartier entstehen.

Bis zu 700 Wohnungen sind dort geplant. Zuletzt kaufte die staatliche Wohnungsbaugesellschaft Bayern-Heim dort mehrere Baufelder für 160 Wohnungen und eine Kita vom Projektentwickler Solidas, der das Gelände bis zur Baureife entwickelt. Seit zwei Jahren gibt es Überlegungen, wie das neue Quartier aussehen soll. Unter anderem ist ein 40 Meter hohes Hochhaus geplant, um das vier- bis fünfstöckige Gebäude gruppiert werden.

Auch ein Kreativquartier ist auf dem ehemaligen Zeuna-Gelände geplant

Im Bereich des früheren Eingangs ist ein "Kreativquartier" geplant, das als Quartierszentrum fungieren soll. Geplant war, das historische Gebäudeensemble rund um das Pförtnerhaus in das Kreativquartier als Erinnerung an die Industriegeschichte des Areals zu integrieren. Denkmalgeschützt ist das Ensemble nicht. Nun sollen noch Pförtnerhaus und Lehrwerkstatt erhalten bleiben (sie stehen in ausreichendem Abstand zur früheren Zinkerei), anstelle des Verwaltungsgebäudes soll ein nahezu identischer Nachbau errichtet werden. Der charakteristische Zeuna-Stärker-Schriftzug wurde vor dem Abriss demontiert und soll am neuen Gebäude angebracht werden.

Ein Blick auf das ehemalige Zeuna-Stärker-Gelände in Oberhausen. Dort sollen bis zu 700 Wohnungen neu entstehen. Foto: Ulrich Wagner

Das Bebauungsplan-Verfahren für das Zeuna-Areal läuft seit vier Jahren. 2023 könnte es abgeschlossen werden. Erst dann herrscht Baurecht. Es handelt sich um das größte Wohngebiet, das in Augsburg zurzeit konkret in der Planung und Genehmigung ist.

Der Umgang mit älterer oder historischer Bausubstanz bei der Bebauung von Brachflächen spielt in Augsburg immer wieder eine Rolle. Im Fall des Martini-Parks im Textilviertel gab es Widerstände einer Initiative gegen den Abriss des Gärtnerhauses. Auf dem Reese-Areal stößt der geplante Abriss der Kasernengebäude an der Sommestraße auch auf Ablehnung einer Initiative. In anderen Fällen - etwa auf dem AKS-Areal im Textilviertel - gelang der Erhalt historischer Bausubstanz.

