19.01.2024

Historisches Haus am Lueginsland: Durchgang bleibt gesperrt

Auch nach sieben Monaten ist der Durchgang am Lueginsland weiterhin gesperrt – und wird es wohl noch eine Weile bleiben.

Plus Mehr als ein halbes Jahr nach dem Brand am Lueginsland hat sich am Zustand des historischen Gebäudes augenscheinlich wenig getan. Die Stadt hält sich bedeckt.

Von Felix Gnoyke

Knapp sieben Monate ist es her, dass die Flammen einer angezündeten Mülltonne auf das historische Haus am Lueginsland übergriffen und einen bleibenden Schaden hinterließen. Seitdem gilt das Gebäude mit dem Rundbogen als einsturzgefährdet. Die Stadt, der das Haus an der Stadtmauer gehört, sperrte daraufhin aus Sicherheitsgründen den Durchgang. Auch Albert Oblinger, Wirt des angrenzenden Biergartens, kann seinen Teil des Gebäudes weiterhin nicht nutzen. Augenscheinlich ist seitdem kaum etwas passiert – auch die Auskünfte der Stadt sind wenig aufschlussreich.

Das Haus, das aus dem 16. oder 17. Jahrhundert stammen soll, gehörte einst zur ursprünglichen Bastion Augsburgs und ist laut Stadt seit mehreren Jahren vermietet. Doch der Mieter, der namentlich nicht genannt werden möchte, nutzt es schon länger nicht mehr. Ein Ärgernis für Anwohnerinnen und Anwohner, die den Verfall des historischen Hauses kritisieren. Noch ärgerlicher: Seit dem Brand im Juni 2023 können sie den Durchgang von der Herwartstraße zur Pettenkoferstraße nicht mehr nutzen. Das einsturzgefährdete Gebäude sei eine zu große Gefahr. "Erste Sicherungsmaßnahmen sind bereits erfolgt und sollen bis Ende Januar abgeschlossen sein", sagt Wirtschaftsreferent Wolfang Hübschle (CSU). Witterungsbedingt sei es zu Verzögerungen gekommen.

