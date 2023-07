Hitzewelle rollt: Stadt Augsburg verteilt Gratis-Fächer

In Augsburger Apotheken und Bürgerbüros liegen ab Montag Flugblätter mit Tipps zum Umgang mit Hitze aus. Die Stadt hat weitere Planungen.

Angesichts der für kommende Woche vorhergesagten Hitzewelle verteilt die Stadt ab Montag über ihre Bürgerbüros und 15 Apotheken Flugblätter mit Tipps für den Umgang mit Hitze. Einem Teil der Flugblätter liegt ein Gratis-Fächer bei, damit Bürger und Bürgerinnen sich sofort Abkühlung verschaffen können. Man wolle ein niederschwelliges Angebot schaffen, so die Stadt. In dem Faltblatt werden Ratschläge gegeben, wie man bei sich bei großer Hitze am besten verhält. Zudem wird über Hitzschlag-Symptome informiert.

Kühle Orte in Museen und Kirchen

Darüber hinaus hatte die Stadt im Frühjahr einen Aktionsplan für besonders empfindliche Personengruppen beschlossen, um in Hitzephasen Angebote machen zu können. Vergleichbar mit den Wärmeinseln aus dem Winter sollen "Kühle Orte", etwa Museen, Büchereien und Kirchen, für Senioren ausgeschildert werden. Auch für Obdachlose sind besondere Angebote wie die kostenlose Ausgabe von Wasser geplant. Die Maßnahmen sollen greifen, wenn an mindestens vier aufeinanderfolgenden Tagen 30 Grad erreicht werden oder an einzelnen Tagen mehr als 35 Grad prognostiziert sind. Weiterhin ist ein genereller Aktionsplan in Arbeit.

Stadt Augsburg: Die Zahl der Hitzetage wird steigen

Die Stadt geht davon aus, dass Hitzewellen künftig häufiger werden. Die Zahl der Tage mit 30 Grad und mehr wird in Augsburg von durchschnittlich fünf auf zehn bis 15 steigen, sagt eine Prognose. "Zunehmende Hitze ist eine ernsthafte Herausforderung für unsere Stadt, aber auch eine Chance, gemeinsam innovative Lösungen zu finden und Augsburg widerstandsfähiger und klimafreundlicher zu gestalten", so Umweltreferent Reiner Erben (Grüne). Ein Klimawandel-Anpassungskonzept sieht unter anderem den Ausbau des Trinkbrunnen-Netzes und die Kühlung bestimmter Einrichtungen wie Pflegeheime vor. Grundsätzlich sind mehr kühlende Grünstrukturen und Bäume zur Beschattung notwendig. In Oberhausen plant die Stadt in einem Modellversuch wie berichtet ein "klimaresilientes Quartier". Dort sollen auch auf Privatgrund mehr Bäume gepflanzt werden.

In manchen Wohnungen wird es heiß

In den kommenden Tagen dürfte es nicht nur im Freien, sondern auch in den Wohnungen der Augsburger und Augsburgerinnen heiß werden. Eine Studie mit mehr als 500 in Augsburger Wohnungen verteilten Thermometern ergab vor einigen Jahren, dass die Temperaturen für erholsamen Schlaf teils weit überschritten werden. In Dachwohnungen in der Altstadt wurden Werte von mehr als 30 Grad gemessen.

