Bau der Fischtreppe am Hochablass startet im kommenden Frühjahr

Der Bau der seit zwölf Jahren überfälligen Fischtreppe am Augsburger Hochablass wird im kommenden Jahr starten: Man plane den Baustart im zweiten Quartal nach der Schneeschmelze, so Stadtwerke-Geschäftsführer Rainer Nauerz. Geplant ist wie berichtet ein großes Betonbauwerk mit 70 Becken auf der Hochzoller Lechseite nahe dem Kiosk „Schwarze Kiste“, das den Höhenunterschied von 7,5 Metern überwindet. Ursprüngliche Pläne mit einer naturnahen Gestaltung hatten sich nicht umsetzen lassen. Das Bauwerk am Rande des beliebten Ausflugsziels werde am Anfang durchaus auffällig sein, man werde aber mit einer aufgerauten Betonoberfläche arbeiten, sodass sich dort zügig Moos bildet, so Nauerz.

Das graue Bauwerk am Ostufer des Lechs stellt in der Illustration die neue Fischtreppe am Hochablass dar. Es soll über die Jahre Moos ansetzen, sodass die Konstruktion weniger auffällig wirkt. Foto: Stadtwerke Augsburg

Die Stadtwerke hatten beim Bau ihres Kraftwerks am Hochablass, das 2013 in Betrieb ging, die Auflage bekommen, dort eine moderne Fisch-Aufstiegshilfe zu bauen, die die nicht genutzte Fischtreppe auf der Westseite des Wehrs ergänzt. Hintergrund ist die gesetzliche Pflicht der EU zur Gewässerverbesserung, die auch ohne Kraftwerksbau gegriffen hätte. Nach und nach sollen Gewässer so wieder für Fische durchgängig werden. „Die Funktion als Biotopbrücke erfüllt der Lech seit Jahrzehnten wegen der Kraftwerke immer weniger“, so Umweltreferent Reiner Erben (Grüne). An der Lechstaustufe 23 wurde vor mehreren Jahren ein kilometerlanger Bach als Fischumgehung angelegt. Am Hochablass ist das aus Platzgründen nicht möglich.

Die Stadtwerke gehen von rund eineinhalb Jahren Bauzeit aus. „Das hängt aber auch davon ab, wie viele Starkregenereignisse mit hohem Wasserstand es in dieser Zeit gibt“, so Nauerz. Unter Umständen müsse bei Hochwasser pausiert werden. Die Kosten sind laut Stadtwerken aktuell noch unklar, werden aber im Bereich von mehreren Millionen Euro liegen. Eine ursprüngliche Kalkulation mit einem naturnahen Bach war von lediglich 500.000 Euro ausgegangen.

Fische, Wasserschleier und Kanusport haben Vorrang vor dem Kraftwerk

Im Detail ist geplant, Wasser oberhalb des Kraftwerkseinlaufs am Hochablass aus dem Lech auszuleiten. Der Bacheinlauf soll naturnah gestaltet werden, damit die Fische sich dorthin orientieren. Über einen kurzen Bach und eine Rinne, die in den heutigen Kuhsee-Ablauf eingebaut werden, wird das Wasser zur Betonkonstruktion geführt. Die 70 Becken sind nötig, weil die Fischtreppe ein Spektrum vom Huchen, der ein agiler Schwimmer ist, bis zur trägen Mühlkoppe, die am Boden liegt, abdecken muss. Auch der grundwassergespeiste Kuhsee soll wieder einen Auslauf bekommen, wobei sich Kuhsee- und Lechwasser nicht vermischen dürfen, um ein Einwandern von Lechfischen in den Kuhsee zu verhindern. Laut Nauerz wird relativ wenig Wasser für die Fischtreppe benötigt werden. Vorrang habe bei niedrigerem Wasserstand die Fischtreppe, die Sicherstellung des Wasserschleiers und die Speisung der Lechkanäle samt Kanustrecke vor dem maximalen Kraftwerksbetrieb.

Steg statt Damm geplant

Wenn die Stadtwerke mit ihrem Bauarbeiten fertig sind, plant die Stadt Augsburg noch eine Verschönerung der Grünanlage auf der Ostseite des Hochablasses. Anstatt des provisorischen Dammes am Kuhsee-Abschluss, der von Ausflüglern inzwischen gerne als Überweg genutzt wird und der nun entfernt werden muss, könnte eine kleine Brücke kommen, so Umweltreferent Erben. Man werde sich zudem die Stegkonstruktion anschauen müssen, die Lech und Kuhsee-Abfluss trennt. Sie sei in schlechtem Zustand und grundsätzlich zu schmal, wenn sich am Wochenende Radler und Ausflügler begegnen.

Neubau für die „Schwarze Kiste“?

Zusammen mit den Stadtwerken soll auch die so genannte „Bastion“ an der Ostseite des Hochablass hergerichtet werden, sodass vom Ufer aus ein Blick auf den Hochablass und die Fischtreppe möglich ist. Pläne der „Schwarzen Kiste“ für eine Erweiterung ihrer Außenfläche in diese Richtung habe man eine Absage erteilt, so Erben. Man könne sich auf den dort geplanten öffentlichen Bänken aber natürlich zum Ausruhen niederlassen. Erben bestätigte, dass es für den Kiosk grundsätzlich Neubaupläne gebe. Einen ersten Bauantrag habe die Stadt im Hinblick auf die Größe aber ablehnen müssen. Man sei in Gesprächen für eine Lösung.