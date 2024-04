Augsburg

18:30 Uhr

Sie berät Eltern hochbegabter Kinder: "Man muss den Hunger nach Wissen stillen"

Das deutsche Schulsystem tut sich immer noch schwer damit, hochbegabte Kinder zu fördern. Auch in Augsburg ist die Infrastruktur in diesem Bereich noch ausbaufähig.

Plus Ist mein Kind hochbegabt? Erziehungswissenschaftlerin Maria Brandenstein spricht im Interview darüber, wann Eltern genauer hinsehen sollten.

Von Katharina Indrich

Es heißt ja immer, dass heute quasi alle Eltern den eigenen Nachwuchs für hochbegabt halten. Ist das ein Gerücht?



Maria Brandenstein: Diese Behauptung höre ich immer wieder und es kann durchaus sein, dass Eltern heute sich bewusster an Fähigkeiten ihrer Kinder erfreuen und diese dann als "besonders" ansehen. In meiner Praxis mache ich aber eher gegenteilige Erfahrungen. Bei der Terminvereinbarung höre ich immer wieder so etwas wie "Ich glaube, mein Kind ist nicht hochbegabt". Da sie sich von mir beraten lassen wollen, frage ich natürlich nach, warum glauben Sie, dass Ihr Kind nicht hochbegabt ist. Eine Standardantwort vor allem von Müttern ist: Naja, die ist ja wie ich in der Kindheit. Wenn ich darauf aufmerksam mache, dass man den Schluss eventuell auch in die andere Richtung ziehen könnte, sind sie immer ganz verblüfft. Dieses Denken, ich oder mein Kind könnte hochbegabt sein, ist in manchen Kreisen immer noch richtig schambehaftet.

Die meisten in unserer Gesellschaft halten es ja auch für ein absolutes Geschenk, ein hochbegabtes Kind zu haben. Es gibt da bei vielen die Vorstellung eines kleinen Genies, das sich in der Schule leicht tut, später einmal studiert und im Beruf ein Überflieger wird. Aber ist dem denn wirklich so?



Brandenstein: Es ist ein Geschenk, ein hochbegabtes Kind zu haben – wobei für mich jedes Kind ein Geschenk ist. Aber wie das mit Geschenken so ist, ein besonderes Geschenk kann auch mit einer besonderen Herausforderung und sogar Überforderung einhergehen. Ich hätte in der Beratung gerne Eltern, die sagen: Mein Kind ist hochbegabt und was kann ich denn dem Kind noch Gutes tun. Aber zu 90 Prozent kommen zu mir Eltern, deren Kinder anstrengend zu sein scheinen, die nicht gut in der Schule aufgehoben sind, die aggressiv reagieren, über Tische und Bänke gehen, psychosomatische Beschwerden bekommen oder von Selbstzweifeln oder gar Verzweiflung geplagt werden. Die Ursache liegt zum großen Teil darin, dass diese Kinder in ihrer Begabung und den damit zusammenhängenden Bedürfnissen nicht gesehen werden. Das ist eine Katastrophe. Wenn man den Hunger nach Wissen nicht stillt, dann ist das, als ob man das Kind tatsächlich hungern lässt.

