83-Jähriger erkennt Telefonbetrug und ruft Polizei

Seine Frau habe einen Unfall und er müsse eine Kaution zahlen - das wurde einem 83-jährigen Augsburger am Telefon gesagt. Der Senior durchschaute die Lüge.

Betrüger haben am Telefon versucht, einen 83 Jahre alten Mann aus dem Hochfeld um Geld zu bringen. Am Telefon wurde ihm mitgeteilt, dass seine Frau einen Verkehrsunfall gehabt habe. Der unbekannte Anrufer forderte dann eine Kaution im mittleren fünfstelligen Bereich. Der Senior zweifelte richtigerweise an der Glaubhaftigkeit der Forderung und informierte die Polizei.

Die Polizei weist darauf hin, dass Telefonbetrüger sich immer wieder als falsche Polizeibeamte ausgeben und Geld fordern. Die Polizei rät in solchen Fällen: Wenn man sich unsicher und unter Druck gesetzt fühlt, sollte man das Gespräch beenden und auflegen. "Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer zurück, um zu überprüfen, ob er Sie wirklich kontaktieren wollte. Sprechen Sie am Telefon niemals über finanzielle oder persönliche Verhältnisse", appelliert die Polizei. (ina)

