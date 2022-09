Aufmerksamer Zeuge verhindert Einbruch

Ein Mann beobachtet, wie vier Personen gewaltsam in eine Halle in Augsburg einbrechen wollen. Nun bittet die Polizei um Hinweise zu dem Fall.

Ein Mann hat am Mittwoch gegen 18.15 Uhr beobachtet, wie sich vier Personen an einer Halle der Staudenbahn in der Firnhaberstraße zu schaffen machten. Die Täter hebelten laut Polizei eine Eingangstür auf und rannten davon, als sie von dem Zeugen angesprochen wurden. Der Zeuge konnte die Gesichter der Personen nicht erkennen und keine genaue Personenbeschreibung abgeben.

An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Gestohlen wurde nichts. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Diebstahldelikts und Hausfriedensbruchs und bittet unter der Telefonnummer 0821/323-2710 um Hinweise. (jaka)