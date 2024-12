Zu einem Brand ist es am Montagvormittag in der Walther-Heim-Straße in Augsburg gekommen. Wie die Polizei berichtet, sei vor 9 Uhr eine Wohnung in Brand geraten. Die Einsatzkräfte sind mit einem größeren Aufgebot vor Ort; nähere Details waren zunächst nicht bekannt. Dieser Artikel wird aktualisiert. (jaka)

