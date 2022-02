Drogen-Fahrt verhindert? Polizei stößt auf verdächtige Gruppe

Eine Gruppe junger Männer im Hochfeld erregt die Aufmerksamkeit der Beamten. Die Polizisten finden bei einem der Beteiligten auffällige Gegenstände, darunter synthetischen Urin.

Eine Gruppe junger Männer ist am Mittwoch gegen 21.30 Uhr in der Firnhaberstraße von der Polizei kontrolliert worden. Nach Angaben der Ermittler bestand die Gruppe aus Männern im Alter zwischen 20 und 32 Jahren. Offenbar hatten die Polizisten den Verdacht, die Männer könnten Marihuana konsumieren oder gerade konsumiert haben. Wohl nicht zu Unrecht. "Bei der Durchsuchung der Männer fanden die Beamten bei einem 21-Jährigen einen angerauchten Joint und einen Beutel mit synthetischem Urin", heißt es von der Polizei. Zudem hatte der 21-Jährige den Angaben zufolge einen Fahrzeugschlüssel dabei. Da nicht auszuschließen gewesen sei, dass der 21-Jährige mit seinem Auto fahren "und bei einer möglichen Verkehrskontrolle den synthetischen Urin zur Verschleierung seines Drogenkonsums verwenden wollte", gaben die Beamten den Fahrzeugschlüssel "an einen fahrtauglichen Bekannten des 21-Jährigen", so die Polizei. Der fuhr das Auto weg. Den 21-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (jaka)