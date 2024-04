Feuer bricht in Wohnung in Augsburger Mehrfamilienhaus aus

Die Augsburger Berufsfeuerwehr ist am frühen Morgen zu einem Einsatz im Hochfeld alarmiert worden. Dort drang Rauch aus einer Wohnung.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Augsburg wurden am Dienstagmorgen gegen 6.24 Uhr in die Von-Parseval-Straße im Hochfeld gerufen. Ein Mitteiler hatte bei der Leitstelle angegeben, dass es in einer Wohnung im Erdgeschoss eine starke Rauchentwicklung gebe. Zudem sei unklar, ob sich noch Menschen in der Wohnung befänden.

Die Feuerwehr löschte in der Wohnung das Feuer. Wie es heißt, habe sich bei Ausbruch des Brandes niemand mehr im unmittelbaren Gefahrenbereich aufgehalten. Die weiteren Anwohner des Mehrfamilienhauses hatten das Gebäude ebenfalls bereits verlassen können, sie wurden auf der Straße vom Rettungsdienst betreut. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. (ina)