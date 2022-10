Feuerwehren rücken zu Studentenwohnheim aus

In einem Studentenwohnheim im Augsburger Hochfeld hat es am Sonntagabend gebrannt. Mehrere Feuerwehren waren vor Ort.

In einem Studentenwohnheim in der Firnhaberstraße im Augsburger Hochfeld hat am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr die Brandmeldeanlage Alarm geschlagen. Weil in dem mehrstöckigen Gebäude knapp über 200 Menschen gemeldet sind, rückten mit der Freiwilligen Feuerwehr Göggingen und der Berufsfeuerwehr der Haupt- und Südwache gleich mehrere Einsatzkräfte aus.

Wie sich vor Ort herausstellte, war in dem Müllraum Feuer ausgebrochen. Offenbar waren Mülltonnen in Brand geraten. Das Feuer war binnen weniger Minuten gelöscht. Die Ursache ist bislang unbekannt. (ina)