Frau schreit um Hilfe: Polizei rückt an

Ein Mann ist mit seiner Bekannten in Augsburg in Streit geraten. Anwohner wurden auf die Hilferufe der Frau aufmerksam.

"Gute Freunde kann niemand trennen", sang einst Fußballlegende Franz Beckenbauer. Bei einem Vorfall zwischen zwei Bekannten musste aber die Polizei einschreiten. Die Beamten wurden am Donnerstagabend zu einer Wohnung ins Hochfeld gerufen. Ein 42 Jahre alter Mann war zu Besuch bei seiner 63-jährigen Bekannten in der Firnhaberstraße. Gegen 23 Uhr gerieten die beiden in Streit. Nach Angaben der Polizei schlug der Mann seine Bekannte. Die rief um Hilfe. Anwohner alarmierten daraufhin die Polizei.

Die Beamten beruhigten zunächst die Situation und erteilten dem 42-Jährigen einen Platzverweis. Dabei machten ihn die Polizisten auf die Konsequenzen einer Missachtung des Platzverweises aufmerksam. Der Mann blieb davon offenbar unbeeindruckt. Denn etwa eine Stunde später tauchte er laut Polizeibericht erneut bei der Frau auf. Auch die Streife kam wieder hinzu und nahm schließlich den 42-Jährigen, wie angekündigt, in Gewahrsam. Er war demnach mit knapp zwei Promille Alkohol betrunken und musste aufgrund seines Verhaltens die Nacht im Arrest verbringen. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Inwieweit die beiden noch befreundet sind, ist nicht bekannt. (ina)