Im Parkhaus abmontiert: Vandalen versprühen Feuerlöscher

Unbekannte haben aus einem Parkhaus in Augsburg-Hochfeld zehn Feuerlöscher abmontiert. Was sie damit anstellten.

In einem Parkhaus am Alten Postweg im Augsburger Stadtteil Hochfeld haben Unbekannte offenbar in der Nacht von Sonntag auf Montag zehn Sechs-Kilo-Feuerlöscher der Firma Gloria aus den Halterungen entfernt.

Sie versprühten den Inhalt von fünf Feuerlöschern vor dem angrenzenden Bildungszentrum auf dem dortigen Gehweg. Die fünf anderen Feuerlöscher wurden offenbar mitgenommen und fehlen seitdem. Gegen die unbekannten Täter wird nun auch wegen Diebstahls sowie Beeinträchtigung und Missbrauchs von Nothilfemitteln ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-2710 entgegen. (ina)