Männer dringen in leerstehendes Haus ein und schießen mit Luftdruckwaffen um sich

Ein 21-jähriger Mann und ein 24-jähriger Mann haben am Montagabend offenbar mit zwei Luftdruckwaffen in einem leerstehenden Gebäude im Prinz-Karl-Weg geschossen. Wie die Polizei berichtet, hatten Anwohner gegen 20.15 Uhr die Beamten verständigt. Sie teilten „vermeintliche Schüsse aus dem leerstehenden Gebäude mit“, heißt es von der Polizei. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte der Polizei den 21-Jährigen und 24-Jährigen an und nahmen die beiden vorläufig fest. Bei der Durchsuchung fanden die Polizeibeamten zwei Luftdruckwaffen samt Munition sowie ein Messer und stellten diese sicher. Die beiden Männer befanden sich ohne Erlaubnis in dem Gebäude. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz sowie wegen Hausfriedensbruchs gegen die Männer. (jaka)

Hochfeld Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Luftdruckwaffe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis